Никита Пресняков рассказал о своей неизлечимой болезни

Любимейший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, как оказалось, с молодого возраста страдает от болезни, не поддающейся лечению. В одном из старых интервью наследник звезд рассказал о том, что врачи обнаружили у него полипы в желчном пузыре.

Даже Кристина Орбакайте не подозревала о проблеме своего сына. Так тщательно он пытался уберечь близких от переживаний. Конечно, это спровоцировало много изменений в жизни музыканта. Ему пришлось научиться жить с болезнью, быть осторожным и соблюдать все советы врачей, одним из которых является строгая диета.

Но Никита даже не собирается унывать или жалеть себя. Он принял этот факт как данность и просто пересмотрел свои жизненные привычки. Такой силе воле и мужеству можно только позавидовать!

«У меня со здоровьем все просто шикарнейше. Наоборот, это был как звоночек, предупреждение, что если я продолжу так питаться — рок-жизнь, часто были тусовки с алкоголем — и сказали, что если я продолжу так питаться, то желчный пузырь будет не в порядке», — вспомнил он в рамках беседы с прессой.

Да, по боевому настрою Преснякова и не скажешь, что его что-то беспокоит. Никита, так держать!