78-летняя Шер вышла на сцену в оголяющем тело комбинезоне

Американская певица армянского происхождения Шерилин Саркисян, более известная как Шер, выступила в откровенном наряде на ужине amfAR в Каннах. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

78-летняя знаменитость вышла на сцену в кожаной куртке и облегающем тело комбинезоне, прозрачные вставки которого оголяли ее тело. Известно, что наряд исполнительницы, который также покрывали стразы и блестящие камни, был вдохновлен ее старым образом из видео 1989 года.

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«Не первое мое родео», — прокомментировала свое выступление Шер в соцсетях.

В марте сообщалось, что Шер и ее 38-летний возлюбленный, рэпер и продюсер Александр Эдвардс, посетили показ бренда Balmain в похожих нарядах. Уточнялось, что они надели черные пиджаки, ботинки и прямые синие джинсы.