Певица Bat For Lashes заявила, что ее шестой альбом будет о материнской любви

Инди-исполнительница Наташа Хан, известная под псевдонимом Bat For Lashes, раскрыла, о чем будет ее шестой альбом The Dream Of Delphi. По словам артистки, он посвящен Делфи — ее дочери, родившейся в 2020-м.

© Go.zvuk.com

Хан заявила, что вдохновением для новой музыки стал «сырой, космический, материнский» взгляд на любовь. В интервью NME артистка призналась, что лонгплей будет отличаться от ее предыдущих альбомов, потому что она много импровизировала в процессе записи. Хан осознанно ставила перед собой цель заканчивать по треку в день, поэтому пластинка получилась очень чувственной.

Напомним, что выход альбома запланирован на 31 мая. В поддержку лонгплея также выйдет фильм по его мотивам.