Ольга Зарубина пожаловалась на вампиров в своем окружении

Певица Ольга Зарубина в разговоре с PROZvezd заверила, что будет искать себе мужа по нумерологии.

«Мне нужен донор – «пятерка» или «семерка». Или «девятка». В нумерологии считается, что такие люди – белые маги, у которых очень много энергии. Правда, отдают они ее избирательно. Можно рассмотреть и «нейтрала», — пояснила Зарубина.

Артистка пожаловалась, что в ее окружении было очень много энергетических вампиров. По мнению Зарубиной, такие люди ей не подходят, так как ей самой нужна энергия для коммуницирования в обществе. Исполнительница призналась, что недавно отвергла ухаживания одного мужчины, посовещавшись с цифрами. Артистка не хочет тратить время на потенциального избранника, если тот не подходит ей по нумерологии.