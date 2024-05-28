Стало известно, как дочь Анджелины Джоли относится к статусу «ребенка звезды»

Хореограф Килан Картер рассказал о работе с дочерью Анджелины Джоли и Брэда Питта. Его слова приводит издание Daily Mail.

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По словам тренера, 18-летняя Шайло Джоли-Питт — талантливая девушка, которая проявляет самоотверженность и трудолюбие. Как утверждает Картер, дочь актеров искренняя и прямолинейная.

"Шайло не полагается на известное имя для достижения своих целей. Честно говоря, я сначала даже не знал, кто она такая. Не думаю, что ее статус имеет значение, особенно в танцевальной студии", — заявил хореограф.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Недавно появились слухи, что Анджелина Джоли влюблена в композитора Джастина Левина и рэпера Акалу (настоящее имя — Кингсли Джеймс Маклин Дейли). По словам журналистов, знаменитость встречается сразу с двумя мужчинами.