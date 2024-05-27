Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге

Певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова зарегистрировали брак во второй раз. News.ru

По информации источника, 44-летний артист и 36-летняя светская львица расписались в одном из столичных ЗАГСов. После церемонии бракосочетания молодожены устроили скромный банкет в ресторане, пригласив на него лишь самых близких людей. Отмечается, что гостей мероприятия попросили не выкладывать снимки в Сеть. Эмин и Алена решили не делиться с общественностью деталями своей второй по счету свадьбы. WomanHit.ru

У пары есть общая дочь Афина, также Гаврилова имеет сына от прошлых отношений. Вечерняя Москва