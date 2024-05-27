Анна Хилькевич раскрыла пол будущего ребенка

Звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич объявила о том, что у нее родится девочка. Она выложила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

26 мая Анна Хилькевич организовала вечеринку, на которой они с бизнесменом Артуром Волковым узнали пол будущего ребенка. На мероприятии также присутствовали близкие пары. Супруги вместе с дочерями были одеты в белые наряды. Анна Хилькевич и Артур Волков с детьми нажали на кнопку, и появился дым розового цвета.

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Актриса и бизнесмен сыграли свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей. Артистка рассказывала, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг. Хилькевич худела полтора года, чтобы вернуть свою форму.

В апреле звезда сериала «Универ» сообщила, что в ее семье будет пополнение. Анна Хилькевич назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Артистка призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

21 мая Анна Хилькевич рассказала в Telegram-канале, что ей пришлось начать принимать антибиотики во время беременности. Она стала использовать капли для глаз по рекомендации врача.