Светикова рассказала, как едва не стала жертвой маньяка

Светлана Светикова в интервью на YouTube-шоу Лауры Джугелии вспомнила, как в юности пережила похищение. Актриса воспользовалась такси, но водитель оказался серийным маньяком и увез жертву к себе. Но обстоятельства сложились так, что он все же отпустил девушку, пишут News.ru.

«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Я была украдена. Меня украли. Он уже отсидел свое, и, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 мне было», — рассказала она.

Светикова отметила, что начала разговаривать со своим похитителем, поэтому он доверился ей. Через какое-то время он отпустил актрису.

На всю страну Светлану Светикову прославила роль цыганки Эсмеральды в популярном мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Хотя и до этого девушка играла на сцене, пела и танцевала, но именно Эсмеральда сделала ее знаменитой, а еще проект «Фабрика звезд», в котором она принимала участие.