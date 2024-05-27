Группа BLACKPINK поставила рекорд с клипом DDU-DU, DDU-DU

BLACKPINK стали первой K-pop-группой, набравшей 2,2 миллиарда просмотров с клипом на YouTube. Сделали они это с помощью видео на композицию DDU-DU, DDU-DU, премьера которого состоялась в 2018 году.

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Другой ролик, который может похвастаться таким же большим достижением, это трек Gangnam Style (2012) от исполнителя PSY. У него также 2,2 миллиарда просмотров на YouTube, сообщает Soompi.

Буквально на днях рекорд обновила участница BLACKPINK Лиса. Ее песня MONEY перешла порог в миллиард просмотров. Причем она стала третьим сольным артистом с таким рекордом.