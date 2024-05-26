Семенович сообщила об отъезде из России

Анна Семенович на своей страничке в социальной сети написала, что покинула страну. Как информирует gazeta.ru, певица заявила, что летит в Гагру, в Абхазию. Своими планами на отпуск звезда пока не делилась с подписчиками.

Семенович выложила фотографию с борта самолета и написала:

«Погнали в Гагры…»

Ранее Анна Семенович сообщила, что сейчас счастлива в личной жизни. У нее есть любимый человек, который ее понимает и балует. Экс-солистка «Блестящих» познакомилась с ним в компании друзей, он ее ровесник, но категорически непубличный человек.