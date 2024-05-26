Варум раскрыла еще один источник дохода

Анжелику Варум как певицу публика знает хорошо. А вот то, что исполнительница – еще и успешная бизнесвумен, известно далеко не каждому.

Тем не менее, в собственности у Анжелики в Темрюкском районе находятся большие виноградники. На винодельне выпускаются сухие, полусухие и игристые вина. Этой деятельностью Варум увлеклась, благодаря брату, пишет Экспресс Газета.

«Я инвестировала имя, интеллект. Я хороший дегустатор, поскольку я аллергик. Если что-то не так – все, вся линейка снимается с производства», – сказала звезда.

Заслуженная артистка России Анжелика Варум последние два года практически не появляется на публике и не выступает на крупных площадках в России.

Анжелика Варум избегает выходов в свет. По словам ее супруга Леонида Агутина, артистка не любит публичные мероприятия.