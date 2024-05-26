На специализированном сайте появились два сообщения о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в Бережках, который исполнительница переоформила на своего внука Никиту Преснякова. Об этом сообщает издание kp.ru.

Отмечается, что в первом объявлении недвижимость продают за 132 млн 500 тысяч рублей, а во втором — за 125 млн рублей. Дом уже пытались продать в 2023 году, но тогда за него просили 225 млн рублей. Сейчас, отмечает kp.ru, спроса на особняк Пугачевой по-прежнему нет.

Речь идет о доме, который певица приобрела в 90-х годах в деревне Бережки на берегу Истринского водохранилища. Она называла участок своей «дачей». У имения есть причал и береговая линия, которые собственники арендуют у муниципалитета. Главный дом, площадь которого составляет 800 кв. м, записан на Преснякова-младшего, а земельный участок (70 соток) на дочь артистки Кристину Орбакайте.

В мае 2023 года стало известно, почему Никита Пресняков не сможет продать особняк Пугачевой на Истре. По данным издания Life.ru, Пугачева не внесла очередной платеж за аренду прилегающей к имению береговой линии. За это Комитет по управлению имуществом Солнечногорска подал на нее в суд. Сумма иска составляет порядка 44,5 тыс. рублей долга и 7 тыс. набежавших пени. Помимо этого, были также наложены ограничительные меры на сделки с данной недвижимостью.

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