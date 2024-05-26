Скончался последний участник Iron Butterfly Дуг Ингл

В возрасте 78 лет скончался Дуг Ингл, последний выживший участник психоделик-рок-группы Iron Butterfly. Музыкант был в числе тех, кто участвовал в истории коллектива с первых дней его создания.

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Ингл играл на нескольких инструментах. Он владел гитарой и органом, а также исполнял обязанности лид-вокалиста.

Причина смерти не сообщается. Однако как сообщает Blabbermouth, Ингл мирно умер в пятницу вечером в окружении своей семьи. Об этом стало известно из соцсетей его сына, Дуга Ингла-младшего.

Группа Iron Butterfly была создана в 1966 году. В 1968-м вышел их главный хит In-A-Gadda-Da-Vida. Коллектив пережил несколько реинкарнаций состава, но выпустил всего шесть студийных лонгплеев.