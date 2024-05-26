Обнародован заработок Бузовой за 2024 год

Ольга Бузова за прошедшие два десятилетия сделала завидную карьеру. Не так давно поющая телеведущая отметила 20-летие на телевидении.

Ольга начинала юной студенткой из Санкт-Петербурга, став участницей «Дома-2», а сейчас она высокооплачиваемая артистка и ведущая целый ряд проектов на телевидении. Как сообщает портал vokrug.tv, на шоу «Ты не поверишь!» было озвучено, что только за первые полгода 2024-го певица уже заработала более 90 миллионов рублей.

По словам самой Ольги, она довольна своей творческой самореализацией. Единственная тема, которая вызывает у нее тревогу— личная жизнь.

В 2019 году стало известно о романе Бузовой с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.