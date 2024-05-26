Буланова рассказала о смерти близкого человека

Татьяна Буланова рассказала, что лишилась близкого человека. Неожиданная смерть Михаила Никифорова, барабанщика ее коллектива, стала для певицы настоящим потрясением.

«Такой кошмар: мы с 1990-го года вместе. Это ужас. Ему было 57 лет - еще молодой парень, жить да жить!» - рассказала звезда.

Как пишет «Московский Комсомолец», никакими серьезными заболеваниями Никифоров не страдал.

«Он ни на что не жаловался. У других музыкантов бывают проблемы со здоровьем: операции и так далее. А Миша никогда ни о чем таком не говорил. Я так расстроена, что даже не могу позвонить и выяснить все обстоятельства произошедшего. Я просто в шоке!» - говорит Буланова.

Ранее стало известно о наличии многомиллионных долгов у 36-летнего мужа певицы, предпринимателя Валерия Руднева. Так, на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указано, что супруг артистки должен выплатить 8,9 миллиона рублей по кредитам. За ним также числятся штрафы ГИБДД.