Наряды Бони на Каннском фестивале вызвали недоумение у публики

77-й Международный кинофестиваль в Каннах завершился. На красной дорожке блистали такие звезды как Деми Мур, Ева Грин, Энди Макдауэлл, Эль Фэннинг и многие другие. Отметилась на лестнице Дворца фестивалей и Виктория Боня, успевшая попасть на мероприятие буквально в последний момент.

Виктория выложила фотографии своих торжественных выходов на своей страничке в социальной сети. Однако наряды телеведущей смутили и очевидцев, и фолловеров, информирует «Комсомольская Правда»

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Так, розовое платье в перьях из-за неудачного выреза скрыло шею, так что фигура Бони выглядела абсолютно прямоугольной. Ксения Собчак, также бывшая на фестивале, обратила внимание на нелепый наряд.

«А вот и главная звезда вечеринки! Боня в чем-то розово-страусином», - сообщила Ксения в Telegram-канале.

Второе платье из-за цвета и большого количества пышных оборок и рюшей публика сравнила с капустным кочаном. В комментариях под фото подписчики упражняются в остроумии и рекомендуют уволить стилиста

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1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции.

Известно, что хирургическое вмешательство прошло в Лос-Анджелесе. Телеведущая объяснила, что для нее было очень важно сделать операцию именно в тех числах. 21 мая Боня вернулась в Монако. Она пожаловалась на засохший сад в своей квартире.

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