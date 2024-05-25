Стало известно, что потребовал в рейдере звезда «Майора грома»

Telegram-канал «Светские хроники» сообщил, что комик и актер Евгений Чебатков на съемках фильма «Майор Гром: Игра» включил в свой райдер два литра кваса. По данным канала, он также потребовал приносить ему в гримерку бутерброд с ветчиной и сыром.

Канал уточнил, что сэндвич, приготовленный для артиста, не должен содержать горчицу. По информации издания, еще один пункт списка — беспроводная музыкальная колонка.

Ранее был опубликован райдер российского рэпера Тимати. В список требований звезды, в частности, вошли личный вертолет, французский коньяк и стул для охранника, машина, на которой Тимати будет передвигаться по городу, должна быть представительского класса с тонированными стеклами. Отмечается, что за свое выступление исполнитель получает 5,5 млн рублей.

До этого в Сети появился перечень условий к организаторам выступлений певца SHAMAN. В райдер артиста вошли подушки из гусиного пуха, кровати King Size и автомобили Mercedes-Benz Maybach. Исполнитель любит тонированные машины, а в случае длинной поездки требует минивэны с матрасом по размеру заднего дивана и опытными выспавшимися водителями. Артист также предпочитает спать в люксе пятизвездочного отеля, а в его гримерке должны быть вода, чай, фрукты и десяток брускетт.