Лепс поговорил о возможности сотрудничества с Кридом

Григорий Лепс на ежегодной музыкальной премии RU.TV ответил на вопросы журналистов по поводу потенциальной коллаборации с Егором Кридом. Слухи о создание ими совместной композиции ходят уже давно. Но, как оказалось, особой почвы под собой не имеют, сообщает 5 Канал.

Лепс уже записывал треки с Иваном Дмитриенко и репером Матвеем Мельниковым, более известным под псевдонимом Мот. Крид также создавал совместные треки. К примеру, с Филиппом Киркоровым «Цвет настроения черный».

Сам Лепс поработать с Егором не возражает.

«Посмотрим. Получится — получится. Нет- нет. Кто знает?» — поделился он.

Григорий отметил, что рад сотрудничать с молодыми артистами.

«Можно, если они не будут против. Они же молодые, популярные, мотивированные, а я-то уже… Мне что петь, что не петь», — сказал он.

Ранее Григорий Лепс высказался о конфликте Филиппа Киркорова и Любови Успенской.