Цискаридзе рассказал о нравах Большого театра

Николай Цискаридзе в свое время был звездой Большого театра. Но сейчас он говорит, что даже не заходит в здание. В беседе со Светланой Бондарчук артист сообщил, что там много интриг и подлостей.

По словам Цискаридзе, серость часто побеждает талант.

«В Большом театре ее (серости) безумное количество. Я никогда не понимал людей, которые вот так держатся, чтобы там быть. Ты знаешь, сколько людей числится в Большом театре, которые никогда не выходят на сцену. Они готовы на все подлости. Они самоудовлетворяются тем, что ходят в театр, они стоят в кулисах и проклинают всех, кто выходит на сцену», — объяснил он.

Артист рассказал, к примеру, что в 90-х годах был дежурный спектакль «Любовью за любовь» по произведению Шекспира «Много шума из ничего». В нем давали играть молодым артистам. Однако им не хватало костюмов, поэтому их нужно было брать из имеющегося запаса.

«Девочке, которая должна была танцевать главную роль Геру, подошел костюм одной народной артистки СССР, которая была редкой гадостности и сволочности человек. Но появилась артистка и устроила истерику. Ей объяснили, что она уже больше 5 лет не работает в театре, а это государственная собственность. И начинается спектакль… Я стою и уже подходит моя музыка, а значит осталось тактов 30 до выхода девушек. Появляется в этот момент артистка с ножницами для раскройки. Она хватает ее за вверх и перерезает обе бретельки и с проклятиями убегает. Девочка схватила бретельки и весь выход танцевала, их держа. Это был мой первый год работы в Большом театре. Это был ад», — признался танцовщик.

Светлана Бондарчук поинтересовалась, насколько правдивы слухи о том, что в пуанты балеринам подсыпают битое стекло, пишет teleprogramma.pro.

«Это абсолютная правда. Стекло, лезвия бритв, засовывают иголки в костюмы, подрезают ленты, всякие бретельки», — ответил Николай.

Артист вспомнил, что в детстве рос в строгости, воспитывали его жестко и никогда не хвалили. Но он и так знал, что самый лучший и талантливый.

Цискаридзе отметил, что подобное воспитание сделало ему невосприимчивым к словам и поступкам злопыхателей.

https://news.rambler.ru/starlife/52817427-nikolay-tsiskaridze-rasskazal-ob-otnoshenii-k-detyam/