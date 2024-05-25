Известный певец умер от рака пищевода

Известный уругвайский певец, врач и фольклорист Карлос Паравис умер от рака в 56 лет. Об этом сообщает газета Subrayado.

Артист скончался во вторник, 21 мая. Ему диагностировали рак пищевода в 2022 году. Власти страны принесли родным Парависа соболезнования. Министр образования и культуры Пабло да Силвейра рассказал, что в последнее время Паравис с трудом мог разговаривать.

Певец умер от той же болезни, что и его отец — музыкант и врач Сантьяго Чалара. Родитель Парависа так же скончался в 56 лет.

Ранее сообщалось о смерти народного художника России Сергея Андрияки. Он скончался на 66-м году жизни после продолжительной болезни.