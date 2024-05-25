Рудковская выбрала себе квартиру в Баку

Яна Рудковская в микроблоге рассказала, что их семья сейчас ищет место для летнего отдыха. В результате поисков они остановились на апартаментах в здании-лайнере в элитном ЖК в Баку от строительной компании Эмина Агаларова. Комплекс находится на берегу Каспийского моря.

Продюсер показала снимок макета необычного здания, а также рекламный ролик с описанием всех преимуществ данного ЖК и прилегающей к нему территории.об этом пишет gazeta.ru.

Яна особо отметила, что Агаларов готов предоставить им скидку при покупке. Но цена квартиры обнародована не была.

Ранее российский продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что прилетела с семьей на Мальдивы и застряла в местном аэропорту на восемь часов из-за урагана.

Звезда пояснила, что добраться до нужного острова можно только на лодке или гидросамолете. Но из-за красного уровня опасности, объявленного на любимом курорте богачей, воспользоваться этими видами транспорта было нельзя.