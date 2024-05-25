Концерт Элджея в Новосибирске требуют запретить

Уроженец Новосибирска Элджей и еще несколько артистов собираются выступить на фестивале «Черника фест» в городском парке 15–16 июня. Члены «Русской общины» изучили творчество Алексея Узенюка, Зомба, GSPD и Эльдара Джарахова и обнаружили в их песнях пропаганду наркотиков. Об этом пишет VN.ru.

Общественники намерены добиться отмены концерта. Они заявляют, что песни Элджея отрицательно воздействуют на молодых слушателей.

«Мы обращаем внимание СК РФ и Министерства культуры РФ на тот факт, что практически каждая его песня содержит прямую пропаганду употребления наркотиков, — говорится в обращении общественников.

По мнению представителей «Русской общины», тексты песен Элджея содержат пропаганду «алкоголя, наркотиков, садизма и разврата». При этом концерт, напоминают они, имеет возрастное ограничение 6+ - на него могут попасть дети.