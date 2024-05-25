Гитарист Guns N' Roses Слэш рассказал, что не рад появлению ИИ

Гитарист Слэш, известный по участию в рок-группе Guns N' Roses, признался, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) его не радует. По мнению музыканта, из-за технологии песни рискуют звучать одинаково.

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«Я не в восторге от этой новой разработки, потому что люди по большей части будут использовать ее так часто, что, прежде всего, это будет сбивать с толку и вводить в заблуждение. И тогда разные вещи будут звучать одинаково. Это уже происходит», — приводит слова Слэша Blabbermouth.

Гитарист подчеркнул, что любит записываться в студии живьем, поэтому не видит смысла использовать ИИ в своем творчестве.

«Мне интересно понаблюдать, вдруг кто-нибудь придумает что-то действительно великое, уникальное и полезное для меня. Но то, что ИИ воспроизводит что-либо или фактически создает что-то оригинальное с точки зрения музыки, меня не радует», — отметил Слэш.

По мнению артиста, ИИ — это «достижение человечества», однако его массовое использование рискует привести к печальным последствиям.

На прошлой неделе Слэш выпустил альбом Orgy of the Damned (2024), вдохновленный его любимыми блюзовыми песнями. В записи пластинки участвовали Игги Поп, Деми Ловато, Крис Стэплтон, Пол Роджерс, Брайан Джонсон и другие исполнители.