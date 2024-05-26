Малахов обратился к Гузеевой спустя три года после ссоры

Андрей Малахов публично попросил прощения у Ларисы Гузеевой. В социальных сетях он опубликовал пост, в котором поздравил с днем рождения актрису и ведущую шоу «Давай поженимся».

Три года назад знаменитости поссорились из-за необдуманной фразы Гузеевой. Лариса предположила, что Валерий Гаркалин умер из-за того, что не вакцинировался от коронавируса. В свою очередь, Малахов озвучил эту фразу в прямом эфире.

Как оказалось, Лариса Гузеева сделала поспешные выводы о смерти артиста. Телесваха затаила обиду на Андрея Малахова за то, что он скомпрометировал ее перед камерами.

«Он даже не потрудился позвонить мне и взять комментарий на эту тему. Просто воспользовался фразой, выдернутой из контекста, добавив от себя несуществующих подробностей», – возмутилась звезда «Жестокого романса».

И вот недавно Малахов решил извиниться перед Гузеевой за свой поступок.

«Лариса, прости за все и с днем рождения!» – прокомментировал телеведущий в микроблоге.

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