«Было ужасно»: Борисова рассказала, как принимала препарат для похудения

Дана Борисова рассказала о побочных эффектах популярного препарата для похудения в интервью RTVI для документального фильма «Цена стройности».

По ее словам, она сначала приняла слишком большую дозу лекарства, в результате чего теряла сознание и зрение, сообщает rtvi.com.

«И, конечно, было ужасно. Я два раза потеряла сознание на улице, гуляла с собакой. Один раз об стену ударилась головой. Потом, значит, у меня был нюанс такой, что я упала и ползла до подъезда. Потом у меня было очень расплывчатое зрение: я шла, потом я начинала ничего не видеть», — рассказала Дана.

Когда телеведущая уменьшила дозу, то сразу почувствовала эффект. У нее появились «бешеная энергия и отсутствие аппетита».

Борисова призналась, что, в итоге, очень довольна действием препарата. Она убеждена, что его принимают 80% отечественных звезд.

Напомним, что недавно телеведущая делилась инцидентом, который произошел с ней перед отпуском. Оказалось, что Дана забыла, как приобрела путевку в Таиланд и не успела на самолет. Из-за этого ей пришлось купить еще один билет, который обошелся в 100 тысяч рублей.