Знаменитый певец умер в 56 лет от рака - как и его отец

21 мая на 57-м году жизни скончался уругвайский певец, известный как Карлос Паравис, врач и фольклорист по образованию.

Карлос продолжал дело своего отца, певца, автора песен и гитариста, также врача, Сантьяго Чалара, умершего от рака на 57-м году жизни в 1994-м.

Сантьяго Чалара считается одним из лучших в истории исполнителей уругвайских народных песен.

Некролог публикует Subrayado - cо ссылкой на коллег и друзей музыканта. Причиной смерти назван рак пищевода. Диагноз певцу был поставлен в 2022 году.

Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Записал несколько пластинок, первую - в 1996-м. Незадолго до смерти артист принял участие в церемонии открытия 37-го фолк-фестиваля Minas y Abril, который его отец основал в 1984 году.