Клава Кока отреагировала на слухи о ее расставании с Повериным

Клава Кока в микроблоге прокомментирована появившиеся в последнее время слухи о разрыве с блогером Александром Повериным.

«Значит, версия один: закончился контракт. Версия два: я нашла себе мужчину побогаче. Версия три: я переписала все свое имущество, и он как бы от меня отстал. Версия четыре: я вернулась к бывшему. Жду новых версий. Все эти — неправильные», — заявила певица.

Клава сообщила, что скоро у нее выйдет клип на песню «Нет парня — нет проблем». Поэтому в ближайшее время ее публикации и высказывания в основном будут посвящены именно новой песне. Но и обозначила интригу, информирует gazeta.ru.

«Не факт, что это про мою личную жизнь… А может быть, и про личную. А может быть, у нас действительно был контракт», — отметила звезда.

Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера.

После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству.