Марина Орлова пытается отстоять родной дом в Пятигорске

Марина Орловой известна публике по ролям в сериалах «Кремлевские курсанты», «Барвиха», «Интерны», «Родные люди». Позднее актриса уехала жить в США, где родила двоих детей и параллельно продолжила работать.

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Но недавно Орловой пришлось прервать съемки и срочно вернуться в Россию. Она может лишиться родного дома в Пятигорске, который передавался из поколения в поколение.

Сестра звезды вышла замуж, затем развелась, теперь ее бывший супруг пытается забрать дом, который ему изначально не принадлежал. Об этой истории рассказывает «Московский Комсомолец».

«Я родилась в Пятигорске. Землю здесь получили от царя еще мои прадеды как поселенцы, когда только основывался Пятигорск. В 2018 году мои родители сделали на меня и сестру Елену дарственную на землю и все строения. Буквально через полгода мы решили, что одно ветхое здание реанимируем. В начале 2019 года занялись строительством, а я сделала доверенность на сестру, поскольку была на съемках в Москве и заниматься стройкой мне было некогда. У нас даже есть тетрадь расходов, где расписано, когда, сколько и за что я платила», -рассказала актриса.

Во время строительства сестра Марины вышла замуж, но через пару лет муж ушел из семьи. И предъявил требования на строящийся дом.

«О том, что бывший муж сестры судится за имущество, я не знала, потому что он мне как собственнику посылал письма на адрес, по которому я не проживала. Оценив ситуацию, я вернулась в Пятигорск и обратилась в суд, куда предъявила все документы на собственность и мои траты. Но суд все равно разделил постройку как совместно нажитое имущество. При этом меня вообще выкинули из числа собственников», - возмущается Марина.

Как оказалось, в отсутствие бывшей супруги (мужчина на тот момент уже не являлся мужем сестры Орловой) он вызвал специальные службы и оформил технический паспорт на строение.

Сейчас Марина пытается разобраться, почему такое стало возможным ведь паспорт выдается собственнику, а собственником бывший зять никогда не был. Более того, дом оформлен, как полностью готовый, но там нет даже коммуникаций.

«Я сейчас буду заявлять о случившемся везде, потому что терять мне уже нечего — я уже все потеряла. Я надеюсь только на честное расследование, на то, что правоохранительные органы возьмутся за это дело. Я пойду в полицию, в прокуратуру. Ведь получается, что, если мне понравился какой-то дом, я иду и делаю на него документы?» - обратилась к журналистам пострадавшая.

Орлова родилась и выросла в Пятигорске, затем переехала в Москву. Позднее она познакомилась с Георгием Кирьяновым и вместе с ним перебралась в США.