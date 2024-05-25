Винс Стейплс выпустил альбом Dark Times

Американский хип-хоп-исполнитель Винс Стейплс представил шестой студийный альбом Dark Times (2024). Это последний лонгплей артиста на лейбле Def Jam Recordings, который дал старт его карьере.

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«11 лет назад молодая и неуверенная версия меня самого получила шанс посотрудничать с Def Jam Recordings. Годом позже вышел мой первый релиз на лейбле — Shyne Coldchain Vol. 2. Я не знал, чего ожидать от мира музыки, но четко понимал, что мне нужно: изменить свое окружение и познать себя. Десять лет и семь релизов спустя я нашел эту ясность. Теперь я хочу поделиться с вами финальным релизом на Def Jam Recordings — Dark Times», — написал музыкант в соцсетях.

Издание Variety назвало новый альбом Винса его «самым уязвимым» проектом. В нем исполнитель, будучи как никогда откровенным, размышляет о жизни темнокожих на родном Западном побережье и о безуспешных поисках любви.

Винс Стейплс получил первую известность в середине 2010-х, когда появлялся на синглах хип-хоп-коллектива Odd Future и работал с Маком Миллером. Его дебютный мини-альбом Hell Can Wait вышел в 2014 году, а годом позже увидел свет и первый полноформатник Summertime ’06.