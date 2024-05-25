Бузова объяснила, чего до сих пор ждет от Манукяна

В шоу «Сокровища императора» Ольга Бузова и Давид Манукян никак не могут выяснить отношения. Сейчас экс-возлюбленному телеведущей приходится думать не только об испытаниях полуфинала, но и о том, как ему контактировать с Ольгой.

Многие зрители думают, что после завершения сезона шоу пара может воссоединиться.

Как пишет СтарХит, в новом выпуске Ольга упрекнула Даву в том, что он до сих пор перед ней так и не извинился.

«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: «Прости, Оль!» Испугался?», - спросила она.

Однако Дава имеет по этому поводу свое мнение, которое он обещал озвучить, если им удастся остаться с певицей вдвоем без камер.

Кстати, многие до сих пор считают, что союз Бузовой и Манукяна – это некий бизнес-проект.

Как только их любовная история начала терять публичный интерес, была отработана «операция разрыв», которая вновь привлекла внимание к паре.