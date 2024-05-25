Малахов попросил у Гузеевой прощения

Конфликт между Андреем Малаховым и Ларисой Гузеевой возник несколько лет назад, после ухода из жизни знаменитого артиста Валерия Гаркалина. Тогда Лариса Андреевна заявила, что Гаркалин скончался из-за того, что не сделал своевременно прививку от коронавируса.

Позднее выяснилось, как информирует Экспресс Газета, что у телеведущей не было достоверной информации о том, был ли вакцинирован Валерий Борисович.

Андрей Малахов же привел ее слова в программе «Прямой эфир».

«Он даже не потрудился позвонить мне и взять комментарий на эту тему. Просто воспользовался фразой, выдернутой из контекста, добавив от себя несуществующих подробностей», – возмущалась тогда Гузеева.

Довольно долго знаменитости находились в натянутых отношениях. И лишь недавно им удалось помириться. Андрей Малахов, поздравляя Ларису с днем рождения, публично попросил у нее прощения.

«Лариса, прости за все и с днем рождения!» – написал шоумен.

Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева похвасталась в Instagram, что ей подарили переноску для собаки от французского дома моды Louis Vuitton. Коллеги таким образом поздравили Гузееву с днем рождения. Издание NEWS.ru оценило стоимость аксессуара от Louis Vuitton в 300 тысяч рублей. Коллеги Гузеевой признались, что привезли переноску из Милана.