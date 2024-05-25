Ленни Кравиц выпустил альбом Blue Electric Light

Певец Ленни Кравиц представил 12-й студийный альбом Blue Electric Light (2024). Он состоит из 12 композиций, которые артист написал во время пандемии в своей студии на Багамах.

© Go.zvuk.com

Релиз стал первой за шесть лет пластинкой Кравица: его предыдущая работа Raise Vibration — фирменный микс рока и соула — увидела свет в 2018 году.

1 июня исполнитель выступит на открытии финала Лиги чемпионов УЕФА. Вообще первое полугодие 2024-го выдалось для Ленни насыщенным: в январе он завоевал звание «Икона музыки» на премии People’s Choice Awards, а в марте получил звезду на голливудской «Аллее славы».