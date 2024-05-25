Яна Чурикова оценила советы, которые дают публике звезды

Яна Чурикова объяснила, что гражданам не стоит серьезно относиться к рекомендациям артистов. Представители шоу-бизнеса не небожители и не рыцари без страха и упрека – они живые люди со своими достоинствами и недостатками. Слова телеведущей приводит один из известных Телеграм-каналов.

«Мы такие же люди, мы так же ошибаемся. Наш выбор не подходит кому-то другому. Поэтому вот эти все советы от звезд... Иногда читаю, диву даюсь. Еще читаю, что сама говорила лет десять назад и думаю: "Господи, что тянуло меня за язык?!"» - призналась Чурикова.

Ранее телеведущая Яна Чурикова рассказала в беседе с mk.ru, что отказалась от ботокса и применения аналогичных средств на лице. Чурикова отметила, что спокойно относится к мимическим морщинам и другим возрастным изменениям. Она объяснила, что своей внешностью хочет транслировать «умеренность и баланс». Звезда желает стать примером для фанаток ее возраста и научить их принимать себя.

https://woman.rambler.ru/stars/50743897-yana-churikova-priznalas-chto-otkazalas-ot-botoksa/