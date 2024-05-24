Фото Собчак возмутило ее фанатов

Поклонники телеведущей Ксении Собчак назвали позором отсутствие у нее маникюра во время посещения одной из главных вечеринок Каннского фестиваля Amfar с участием голливудской актрисы Деми Мур. В своем Telegram-канале знаменитость опубликовала фото, на котором держит руку на приглашении на вечеринку. Многие обратили внимание на грязь под ногтями, разную длину и наличие пустот под ногтевой пластиной звезды. В комментариях к фото зрители предложили Собчак посетить врача или сходить на бесплатный маникюр.

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Такое впечатление, что обгрызенные. Неухоженные и с грязью под ногтями. И пусть без маникюра, но они должны быть хотя бы аккуратными! Но это позор. Если это болезнь, срочно к врачу! Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, — выразила мнение Кристина П.

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Пользовательница Оксана предложила Собчак постричь ногти и покрыть бесцветными лаком. Комментатор Артем предположил, что телеведущая подцепила инфекцию или грибок и предложил ей пролечиться.

Это последствия постоянного ношения гель-лака, у многих от него ногти теряют форму и цвет, — защитила Собчак поклонница Ирина.

Ранее Собчак посетила просмотр на Каннском кинофестивале в колье в форме наручников, которое оценивается в 250 тысяч рублей. Ряд Telegram-каналов предположили, что таким образом звезда решила оставить тайное послание.

Сама Собчак в своем Telegram-канале опровергла скрытый смысл надетого украшения. Она подчеркнула, что не делала никаких заявлений.