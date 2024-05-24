Bring Me the Horizon выпустили альбом POST HUMAN: NeX GEn

Британская дэткор-группа Bring Me the Horizon представила первый за пять лет альбом POST HUMAN: NeX GEn (2024). Там есть фиты с Underoath и Glassjaw, но более неожиданные коллаборанты — AURORA и Лил Узи Верт.

Ожидалось, что новая пластинка выйдет этим летом, однако точную дату премьеры — 24 мая — BMTH сообщили лишь накануне, опубликовав апокалиптический тизер.

Концептуально релиз стал продолжением предыдущего полноформатника «брингов» POST HUMAN: SURVIVAL HORROR 2020 года. По словам фронтмена Оливера Сайкса, альбом был вдохновлен творчеством таких групп, как Linkin Park, American Nightmare, Glassjaw, Fall Out Boy и My Chemical Romance.

Изначально студийник должен был выйти 15 сентября 2023 года, однако тогда Сайкс заявил, что переносит релиз на неопределенный срок, потому что не до конца «удовлетворен» работой.