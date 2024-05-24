Лоза раскрыл причину конфликта Киркорова и Успенской

Певец Юрий Лоза предположил, что Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую ради пиара. Его слова передает aif.ru.

"Антиреклама - это тоже реклама. Представьте себе, какой у Киркорова был дикий стресс, когда о нем перестали говорить, поэтому все что угодно он готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить. Поэтому пошли эти заявления косяком", - считает исполнитель.

По словам Лозы, артисты часто делают упор на скандалы, так как самостоятельно не могут производить другой контент, способный зацепить зрителя. Певец сравнил себя с Киркоровым и пояснил, что в отличие от бывшего мужа Аллы Пугачевой может написать и книгу, и песню.

17 мая сообщалось, что Успенская подала досудебную претензию к Киркорову из-за слов о попрошайке. Она уточнила, что речь идет о недавнем интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская "клянчила шмотки" у него.

В свою очередь адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что "ничего не знает" о претензии и предположил, что она может быть "ответом" на иск, который певец подал к Успенской ранее.