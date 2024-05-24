RM из BTS выпустил второй сольный альбом

RM, участник K-pop-группы BTS, представил второй сольный альбом Right Place, Wrong Person (2024). Релиз состоит из 11 треков, которые отражают «особую чувствительность, эстетику и убеждения» айдола.

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На песню «LOST!» вышел клип, в котором Ким Намджун (так зовут RM) выбирается из офисного лабиринта на шоу талантов.

Предыдущий клип Намджуна тоже был в некотором смысле философским: в нем дом стал символом жизненного пути исполнителя, а каждая комната отразила разные этапы его жизни — от младенчества до построения собственной семьи.

Намджун дебютировал сольно с лонгплеем Indigo в 2022 году. Сейчас музыкант, как и остальные участники BTS, находится в южнокорейской армии. Ожидается, что бойз-бэнд вернется на сцену в полном составе в 2025 году.