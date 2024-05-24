Российские звезды-беглецы ради денег готовы выступить в РФ

Портал «Царьград» рассказал, что российские знаменитости, живущие за границей, «потянулись за «длинным рублем». Как утверждает канал, некоторые из них готовы выступить в России, а другие, включая музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в России), поднимают цены на свои концерты.

Как пишет «Царьград», актрисе Чулпан Хаматова, уехавшей в Латвию после начала спецоперации, не дают заметных ролей в местных театрах и платят «откровенно немного». Портал отмечает, что ранее на одном из сайтов, где можно заказать выступление артистов в России, появилось и имя Хаматовой.

Также «Царьград» рассказал, что за год выросли цены на выступления певицы Кристины Орбакайте на корпоративах. Стоимость таких концертов якобы увеличилась с 4,5 миллиона до 5,5 миллиона рублей. Mash писал, что в райдере певицы значатся «люксовые авто, лучшие отели, охрана и полная секретность». По версии «Царьграда», ранее Орбакайте согласилась выступить на благотворительном концерте в Кремлевском дворце бесплатно, боясь оказаться «совсем забытой» в стране.

Как напомнил «Царьград», Telegram-канал Mash ранее рассказал, что Макаревич* после переезда в Израиль повысил стоимость своих выступлений на пять тысяч евро - до 35 тысяч евро (чуть меньше 3,5 миллиона рублей).

Как утверждает канал, за эту сумму Макаревич* готов исполнить песни, которые давно не исполнял на концертах, включая «Поворот» и «Перекресток семи дорог». По данным Mash, в райдере певца также указано, что ему и его директору должны оплатить перелет к месту выступления, «VIP-эскорт» из аэропорта и пятизвездочный отел.

Также в райдер включена гримерка со свежими фруктами, газировкой, соленьями, чаем, хлебом, горьким шоколадом, 18-летним виски Chivas Regal и бутылкой красного сухого вина Primitivo +. Кроме того, может потребоваться оплата услуг врача-фониатра.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.