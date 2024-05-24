Довели ее до визга: Лиза и Гарри сильно напугали Пугачеву

Лиза и Гарри никогда не скучали вместе. И, хотя, в старых интервью Алла Борисовна говорила, что мальчик и девочка частенько ссорятся, общие забавы и шалости их объединяют.

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Как-то раз те решили сделать призрака из длинной палки, черного материала и пугающей маски. Самодельное чудище выглядело очень неплохо, поэтому дети побежали похвастаться своим творением папе.

«О, Господи!» — со смехом заявил Максим Галкин*.

А когда младшие члены семьи предложили напугать маму, он охотно согласился. Вся компания вбежала в комнату, где сидела ничего не подозревающая Примадонна. Она читала журнал, но когда увидела выглядывающее из-за двери пугало, схватила его и бросила в Максима.

Кажется, такой реакции не ожидала даже сама Пугачева. Через секунду она начала смеяться, поняв, что это забавы ее молодого мужа. Что же, вывод один: певице никогда не бывает скучно в компании 2 детишек и их отца, согласного вписаться в любую смешную идею… даже если мама потом будет визжать от страха.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации