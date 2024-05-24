Галкин* и Пугачева прибыли на закрытую вечеринку Ивлеевой в Москве

Недавно Настя Ивлеева стала жертвой обстоятельств, которые учинила сама. О ее «голой вечеринке» недобрая слава распространяется до сих пор. Но если отмотать пленку на несколько лет назад, то можно вспомнить, что это не первая закрытая звездная тусовка Насти, которая вызывает вопросы. В 2021 году она устроила праздник в честь своего дня рождения. На события приехали все сливки шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина*. Как заметил Филипп Киркоров, оказавшийся на том же мероприятии, это очень высокий уровень успеха, которого телеведущая начала достигать вначале своего звездного пути. За Настю тогда Филипп очень порадовался, но публика считает, что еще тогда стоило ограничить Ивлееву в выборе развлечений на вечеринках, ведь в 2021 на событие были приглашены танцовщицы в полуобнаженных образах. «Руки ей развязали, вот и почувствовала, что можно все что хочешь делать. И приглашать того самого с носком на одном месте!», «Когда она увидела, что Пугачева пришла, поняла, что ей все можно», — комментируют россияне событие 2021-го через призму современности. *признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

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