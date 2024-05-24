На лейбл ADOR подали в суд

Лейбл южнокорейской компании HYBE «BELIFT LAB» подал в суд на генерального директора другого лейбла организации, ADOR, Мин Хиджин.

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BELIFT LAB считают, что обвинения их подопечных, женской K-pop-группы ILLIT, в копировании коллектива ADOR «NewJeans» несправедливы, сообщает Billboard. Лейбл требует прекратить «злонамеренные нападки, насмешки и клевету» в отношении участниц ILLIT.

Ранее родители девушек из NewJeans обратились к Мин Хиджин в открытом письме, заявив, что артистки испытывают «серьезный эмоциональный стресс» из-за ситуации. Сама руководительница утверждает, что ей стали грозить увольнением, когда она пожаловалась на методы работы BELIFT LAB с ILLIT.