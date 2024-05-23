Ольга Бузова обратилась к бывшему: «Я пока не замужем, а ты?»

Телеведущая Ольга Бузова обратилась к своему бывшему избраннику в соцсетях. Так, звезда поздравила с днем рождения Тимофея Майорова. Певица осталась в хороших отношениях с бизнесменом после расставания. В своем поздравлении Ольга намекнула на возобновление их романа.

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«Как жаль, что мы слишком рано встретились и не смогли сберечь нашу любовь. Мой идеальный бывший. Тимоша, с днем рождения! Счастья тебе бесконечного, проектов масштабных и, конечно же, любви. Я пока еще не замужем, а ты?» — написала артистка.

До этого Ольга расплакалась после встречи с Давой на проекте. Она поблагодалила экс-бойфренда за то, что он прилетел на шоу, а затем убежала из студии, вытирая слезы.

Ранее телезвезда рассказала, почему отказывается от секса. По словам Бузовой, она воспитывалась очень консервативно.