Бритни Спирс полностью оголилась на пляже

Американская певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику своими обнаженными кадрами. В этот раз звезда позировала на берегу океана абсолютно без одежды. Артистка лежала на песке, принимая, по ее мнению, эротичные позы. На видео засветились ягодицы Бритни.

© Соцсети

«Привет моей заднице!», — подписала ролик исполнительница.

До этого поп-звезда поделилась милой фотографией, на которой присутствуют близкие. Так, исполнительница написала под фото, что скучает по родным и чувствует свое присутствие на этом фото с мамой, бабушкой, сестрой и племянниками. Однако позже Бритни удалила публикацию.