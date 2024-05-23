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Бритни Спирс полностью оголилась на пляже

Американская певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику своими обнаженными кадрами. В этот раз звезда позировала на берегу океана абсолютно без одежды. Артистка лежала на песке, принимая, по ее мнению, эротичные позы. На видео засветились ягодицы Бритни.

Бритни Спирс полностью оголилась на пляже
© Соцсети
«Привет моей заднице!», — подписала ролик исполнительница.

До этого поп-звезда поделилась милой фотографией, на которой присутствуют близкие. Так, исполнительница написала под фото, что скучает по родным и чувствует свое присутствие на этом фото с мамой, бабушкой, сестрой и племянниками. Однако позже Бритни удалила публикацию.