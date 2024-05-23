$90.19-0.2297.90-0.40
Войти в почту

Тимур Родригез и Катя Кабак отправились в романтическое путешествие по Турции

Тимур Родригез и Катя Кабак отправились в романтическое путешествие по Турции. Об этом сообщает StarHit.

Тимур Родригез и Катя Кабак отправились в романтическое путешествие по Турции
© Passion.ru

В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман Тимура и Кати. Артисты неоднократно выходили в свет, держась за руки, но при этом они не объявляли об отношениях.

В распоряжение источника попали кадры, на которых Родригез и Кабак не скрывают своих чувств. Знаменитости запечатлены целующимися и обнимающимися. Как сообщает StarHit, сейчас Тимур и Катя находятся в Турции. Они отправились в романтическое путешествие.

На данный момент знаменитости не комментировали кадры, появившиеся в Сети.

Шоу-бизнес
Катя Кабак
Тимур Родригез
Турция
Главные новости
Больше новостей
Passion.ru: главные новости