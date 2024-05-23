Экс-басист группы Train Чарли Колин скончался после падения в душе

Бас-гитарист оригинального состава американского рок-коллектива Train Чарли Колин погиб в результате несчастного случая в возрасте 58 лет. Музыкант поскользнулся и упал в душе в доме своего друга в Брюсселе.

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Колин играл в Train с 1993 по 2003 год, уточняет TMZ. В 2002-м трек с его участием Drops of Jupiter получил «Грэмми» за «Лучшую рок-песню» и «Лучшую инструментальную аранжировку для аккомпанирующего вокалиста».

После ухода из команды артист гастролировал со Slipknot, а в 2015-м вместе с гитаристом Train Робом Хоткиссом основал группу Painbirds. В Брюссель Чарли приехал, чтобы дать музыкальный мастер-класс в местной консерватории. Также он работал над саундтреком к фильму.