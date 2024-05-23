Агата Муцениеце и Иван Чуйков поцеловались на глазах у зрителей на премии RU.TV. Актриса показала кадры с Иваном в соцсети.

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В Москве состоялась премия RU.TV, ведущими которой стали Муцениеце и Чуйков. Когда держащиеся за руки артисты поднялись на сцену, Александр Ревва сделал им комплимент и заявил: «У них все только начинается. Целуйтесь».

После слов Реввы Агата обняла Ивана и поцеловала. Увидев поцелуй, Александр в шутку сообщил, что будет свидетелем на их свадьбе.

На данный момент ни Агата, ни Иван никак не комментировали произошедшее на премии RU.TV.

Напомним, что в Сети уже несколько месяцев обсуждают роман артистов. Однако официального подтверждения этому не было.

Ранее сын Агаты Муцениеце заявил, что хочет стать актером при помощи звездной мамы. Подробности читайте в этой новости.

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