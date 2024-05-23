Инсайдер раскрыл детали брака Бритни Спирс и Сэма Асгари

Бывший супруг поп-дивы — единственный человек из ее окружения, с которым она ни разу не попадала в жуткие истории и не конфликтовала публично. Более того, Сэм Асгари даже после развода высказывался о Бритни Спирс исключительно в позитивном ключе. Но источники говорят, что у мужчины есть масса поводов опорочить честь звезды.

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На днях инсайдер проговорился, что отмена опекунства со стороны Джейми Спирса, напротив, сыграла с певицей злую шутку: у нее обострились проблемы с психикой. Это подтвердил информатор In Touch, подчеркнув, что после того, как Бритни стала свободна, жизнь Сэма превратилась в ад. Последней каплей, которая привела их к разводу, была жуткая ссора, во время которой звезда чуть не убила супруга.

«Во время одного из конфликтов она накинулась на него с топором. Инцидент произошел, когда она не принимала лекарства. Разговор о возобновлении опекунства определенно несет смысл», — высказался источник.

Сэм, добавил он, довольно мягкий человек: он не мог контролировать приступы гнева Бритни. После драки мужчина решил, что единственное правильное решение — съехать из их дома в Лос-Анджелесе в целях безопасности.

Разговоры о том, что у Бритни снова проблемы, начались после того, как у нее случился нервный срыв. Бритни и ее возлюбленный — бывший домработник Пол Солиз — остановились в «Шато Мармон» в Лос-Анджелесе, где, по всей видимости, что-то не поделили и устроили драку. Сама звезда это отрицает. Артистка обвинила в произошедшем свою маму, с которой, по ее словам, она не разговаривала шесть месяцев.