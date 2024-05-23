Лепс усомнился, что Пугачева пытается напомнить россиянам о себе

Певец Григорий Лепс проигнорировал новую песню уехавшей из России 75-летней Аллы Пугачевой под названием «Ложный стыд». Он также выразил сомнение в том, что таким образом артистка пытается напомнить о себе российским слушателям.

«Я не думаю, что ее забыли», — приводит слова Лепса портал NEWS.ru.

Он также признался, что не стал слушать новую песню и поинтересовался у журналистов, надо ли ему ознакомиться с композицией.

«Не слушал. Надо послушать? Что-то интересное?» - задался вопросом певец.

20 мая Пугачева выпустила новую песню «Ложный стыд» на стихи Михаила Гуцериева. Автором музыки стал композитор Андрей Мисин.

Ранее музыкальный продюсер Павел Рудченко прокомментировал выход нового трека Пугачевой. Он отметил, что не понял, с какой целью Гуцериев решил сотрудничать с Примадонной после того, как выпустил совместную композицию с Максимом Фадеевым в поддержку СВО.