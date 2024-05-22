Юлия Высоцкая рассказала, как Андрей Кончаловский сделал ей предложение

Актриса Юлия Высоцкая рассказала в интервью YouTube-каналу «Мне это нравится!», как Андрей Кончаловский сделал ей предложение.

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Высоцкая отметила, что предложение он сделал, когда они летели из Майами на Ямайку, однако не восприняла это всерьез. Для нее поход в загс стал неожиданностью, поскольку она думала, что все разговоры про брак — это шутка.

«Мы поржали. Я сказала, как бы «да», но вообще не понимала, что это серьезно», — заявила актриса.

Юлия Высоцкая также вспомнила, как прошла свадьба с режиссером.

«У меня были свитер, джинсы, Сергей Владимирович Михалков, две бутылки «Дом Периньон» и суп харчо. Лучшая свадьба на свете, я считаю», — рассказала она.

Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. У пары двое общих детей: Мария и Павел. В 2013 году дочь супругов попала в аварию, когда за рулем находился Андрей Кончаловский. Влюбленные почти ничего не рассказывают журналистам о здоровье Марии, которая впала в кому. Артистка только говорила, что авария изменила жизнь навсегда.