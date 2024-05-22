Личная Библия певца Элвиса Пресли выставлена на аукцион

Издание Библии, лежавшее на прикроватной тумбочке Элвиса Пресли в ночь его смерти в поместье Грейсленд, уйдет с молотка.

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Книга украшена золотым тиснением «Элвис Аарон Пресли» и содержит множество пометок и подчеркнутых отрывков, сообщает сайт аукционного дома GWS Auctions.

Например, из 31-й главы книги Иова: «Если бы я сделал золото своею надеждою или сказал чистому золоту: "Ты — мое упование"; если бы я радовался, что богатство мое велико и что рука моя много сделала; если бы я видел солнце, когда оно светит, или луну, идущую в сиянии».

Стартовая цена лота составит 30 тысяч долларов. Кроме Библии, на аукционе будут проданы солнцезащитные очки музыканта со съемок фильма «Элвис на гастролях» (1972), костюм, который Пресли носил во время службы в армии, гитара, кольца, часы и письмо от кузины Пэтси Пресли.

Ранее стало известно, что режиссер Баз Лурман выпустит концертный фильм звезды.